Od 12 pa sve do 360 tisuća eura: 'Ako mislite da Hrvati ne kupuju brodove, varate se'

KUPCI OSTAJU U TAJNOSTI /

Ako vam treba barka,gumenjak, brod ili jahta - pravac Rijeka. U četvrtak je, naime otvoren nautički sajam na kojem se može vidjeti i kupiti 60 različitih brodova. Ima onih iz domaće proizvodnje, ali i nekih koji su 'made in China'. Najjeftiniji se prodaje za 12 tisuća, a najskuplji za 360 tisuća eura.

Rijeka boat show je sajam na kojem se uvijek proda skoro sve, kažu organizatori. "Ima jako puno ljudi koji to mogu kupiti, a mogu kupiti i puno skuplje brodove. Mi možda mislimo da ih nema, ali zaista ih ima. I to su ljudi iz Hrvatske. Teško je reći koliko se brodova proda, ali otprilike možda dvadesetak brodova, 50 vanbrodskih motora i tako dalje", kaže organizator Ivan Črnjarić.

Imena kupaca drže se u tajnosti, a najskuplji brod ikad prodan ovdje koštao je oko 600 tisuća eura. Za najskuplji na ovogodišnjem sajmu morat ćete izdvojiti oko 360 tisuća i uplovio je baš kada smo stigli. Više doznajte u priči Ide Balen.