Krečenje, koncerti i K-rock: Dino Jelusić u najluđem periodu karijere

Jučer je u Lisinskom pjevao najveće hitove Tine Turner, ljetos je oduševio svojom izvedbom Olivera Dragojevića, a u međuvremenu je stigao i obaviti turneju po Južnoj Koreji. Dino Jelusić i njegov Jelusik Bend svoje su energične hitove izveli na dva koncerta u Južnoj Koreji, gdje su nastupili zajedno s jednim od najvećih K-rock bendova, YB. 85 tisuća ljudi čulo ih je u Indoneziji, u Jakarti, na Formuli E. I tako je azijska publika upoznala hrvatski metal: a zahvaljujući Dini hrvatska je publika upoznala k-rock: YB i ženski sastav Rolling Quartz doveo je na Špancirfest i u RIjeku. I Whitesnake i TransSiberian Orchestra i turneja po Koreji. Gost Direkta je Dino Jelusić. Raazgovor pogledajte u videu