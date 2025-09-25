ŠTO S PALESTINOM? /

Kovač: 'Bio na čelu Amerike Trump, Biden ili netko treći, Izrael ima njihovu apsolutnu potporu'

Italija i Španjolska donijele su odluku o slanju ratnih brodova u Sredozemlje kako bi pružile zaštitu humanitarnoj flotili Global Sumud.Čini ju 50 brodova koji plove prema Gazi, a odluka dolazi nakon serije napada dronovima u međunarodnim vodama. Riječ je o međunarodnoj inicijativi aktivista i humanitarnih organizacija koji ovako brodovima pokušavaju dopremiti pomoć u Gazu i probiti izraelsku pomorsku blokadu.Aktivisti su tijekom jučerašnjeg dana u blizini otoka Krete u Grčkoj prijavili prelijetanje dronova, bacanje eksplozivnih naprava, ometanje komunikacija te nekoliko eksplozija oko njihovih brodova. 

Izrael se do sada nije oglasio niti je potvrdio sudjelovanje u tim incidentima.No, već ranije su upozorili da humanitarna flotila ne može prekršiti blokadu jer su je, kako kažu, postavili zbog sigurnosnih razloga. Napeta događanja u svijetu prokomentirali smo s bivšim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačom. Cijeli rzgovor pogledajte u videu

 

25.9.2025.
20:26
RTL Danas
Miro KovačPriznanjePriznanje Palestine
