U Gazi vlada pakao, a Netanyahu traži obračun u UN-u: Hoće li izazvati diplomatsku eksploziju?

'SRPSKA' SVINJSKA KUGA /
Tko to tamo vodi 'specijalni rat'? U Baranji bijesni na DP: 'Naši ljudi nisu donijeli virus!'
Izrael je izveo novi val zračnih napada na jemensku prijestolnicu Sanu, dok se kopnena invazija u Gazi nastavlja.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu treba se sutra obratiti Općoj skupštini UN-a, a na letu za New York njegov zrakoplov je zaobišao rutu preko Europe.
Palestinski predsjednik Abas, kojemu je odbijena viza, na skupštinu UN-a javio se videovezom, a među brojnim liderima govorio je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
