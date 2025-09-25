SVE KARTE STAVIO NA TRUMPA /

U Gazi vlada pakao, a Netanyahu traži obračun u UN-u: Hoće li izazvati diplomatsku eksploziju?

Izrael je izveo novi val zračnih napada na jemensku prijestolnicu Sanu, dok se kopnena invazija u Gazi nastavlja.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu treba se sutra obratiti Općoj skupštini UN-a, a na letu za New York njegov zrakoplov je zaobišao rutu preko Europe.

Palestinski predsjednik Abas, kojemu je odbijena viza, na skupštinu UN-a javio se videovezom, a među brojnim liderima govorio je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Cijeli prilog pogledajte u videu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
25.9.2025.
19:28
Iva Rebac
Ujedinjeni NarodiPalestinaPriznanjeBenjamin Natenyahu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx