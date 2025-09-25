Odvjetnika iz USKOK-ove akcije u lisicama doveli na sud: Policajci mu dilali tajne

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zagrebački odvjetnik Ognjen Krznarić, kojemu su prema sumnjama USKOK-a dvojica policajaca odavala MUP-ove podatke, doveden je u četvrtak poslijepodne na Županijski sud u Zagrebu gdje će biti ispitan.

Odvjetnika su u lisicama doveli na glavni ulaz, što su zabilježile kamere RTL-a Danas.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo da su istragom, uz 50-godišnjeg Krznarića, obuhvaćeni 49-godišnji pomoćnik šefa smjene u Policijskoj postaji Virovitica, njegova 42-godišnja supruga i 41-godišnji policajac iz Policijske postaje Slatina.

U Uskoku dodaju da se okrivljenici sumnjiče za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Kako su operirali

Uskok sumnja da je Krznarić kao odvjetnik i član uprave odvjetničkog društva iz Zagreba koje se bavi zastupanjem stranaka u postupcima naknade šteta, od 26. ožujka do 24. rujna ove godine, zatražio od dvojice policajaca njemu nedostupne podatke iz Informacijskog sustava MUP-a o sudionicima nesreća i vrsti zadobivenih povreda.

Nakon što su pristali na Krznarićev zahtjev, dvojica policajaca su svakodnevno vršili uvide u MUP-ov sustav radi dobivanja osnovnih informacija o nesrećama, nakon čega su pristupali podacima iz osobnih evidencija.

Potom su dvojica policajaca, znajući da navedeni podaci nisu objavljivi te da Krznariću kao osobi izvan sustava MUP-a nije dozvoljen pristup takvim podacima, dostavljali odvjetniku tražene podatke preko 42-godišnje supruge prvookrivljenog policajca.

Nakon dobivanja podataka, Krznarić je kontaktirao 180 osoba koje su sudjelovale u nesrećama ili članove njihove obitelji, nudeći im svoje odvjetničke usluge i zastupanje u postupku ostvarivanja prava na naknadu štete, uz isplatu provizije u određenom postotku od iznosa dobivenog na ime naknade štete.