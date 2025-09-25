'Jesti ili ne jesti?': Pred kandidatima u 'Životu na vagi' je težak izazov

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VELIKO ISKUŠENJE /

Tim koji osvoji današnji izazov osvaja osobni imunitet koji može, naravno dodijeliti bilo kojem članu svog tima. "Sretno vam bilo", poručio je trener Edo kandidatima.

"Imate 30 min da pojedete više od suparničkog tima i pobijedite u vašem prvom iskušenju", glasi zadatak za kandidate.

Jesti ili ne jesti? Iskušenje je sad.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.