Domagoj se ne predaje ni nakon ozljede, otkrio tko ga motivira: 'Idemo do kraja'

Domagoja pratimo u devetoj sezoni ''Života na vagi'' na RTL-u i platformi Voyo bez reklama, a upravo Domagoj usprkos teškoj ozljedi, nastavlja borbu za pobjedom u emisiji. Za RTL.hr otkrio je kako se osjeća i tko mu daje motivaciju da ide dalje. Sve je to bio jedan veliki šok, izolacija, puno ljudi koje ne poznaješ, režim i ostalo...", priznao je.

Iako je ozljeda bila šok za sve, za RTL.hr rekao je da mu je najteže bilo suočiti se s neizvjesnošću, a njegov unutarnji ritual i snaga koju crpi od svojih najmilijih, supruge, roditelja i prijatelja, nisu mu dopuštali da odustane.

''To jutro kada sam odlazio, supruga mi je onako u zagrljaju rekla: 'Mužu, mi znamo da ti to možeš'. Moja žena, majka, kraljica je moj najveći motivator u ovom, kao i u svemu do sada, naravno, roditelji i roditelji moje supruge također su puni podrške tako da su mi oni i djeca najveći motivatori. Mogu im samo poručiti da nema predaje i da idemo do kraja, samo jako ili nikako.

Foto: Rtl

Edo javno pohvalio Domagoja

U trenutku kada se suočio s ozljedom priznao je da mu nije bilo lako, ali uz borbenost i podršku, Domagoj se vratio snažniji, a za RTL.hr se osvrnuo i na Edu koji ga je javno pohvalio:

''Iskreno, jako je lijepo kada te netko kao Edo pohvali i izjavi tako nešto, tako da je meni to uvijek dalo još dodatnu snagu i motiv da idem još jače. Zahvalan sam Edi na svim trenucima i lijepim riječima koje mi je uputio i tako me motivirao."

