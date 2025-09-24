Antonija Blaće ironično priznala: 'Od kad sam se rodila pazim na prehranu'

Voditeljica 'Života na vagi' Antonija Blaće (45) u showu se susreće s teškim životnim pričama kandidata koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Iako joj je ovo prva sezona u ulozi voditeljice 'Života na vagi', odlično se snašla te uživa u svome poslu. Kako sama kaže, zdravlje joj je uvijek na prvom mjestu, a otkrila nam je i s kojim se izazovima suočava tijekom snimanja te koje je savjete o prehrani i treninzima odlučila primijeniti i u svom svakodnevnom životu.

Kako vam je voditi 'Život na vagi'?

Lijepo mi je, volim taj projekt, super su kandidati, zanimljive razgovore odrađujemo na vaganju.

Što vam je najteže, a što najlakše raditi u showu?

S obzirom na to da uglavnom radim samo vaganje u showu, onda mi je to i najteže i najlakše (smijeh). Budem nekad na iskušenjima i izazovima, ali mislim da je vaganje tu centralni događaj, koji je istovremeno i najlakši i najteži. Najlakši je jer rezimiramo cijeli tjedan, pričamo o svemu što se dogodilo, a najteži je jer netko odlazi i ponekad se otvore neke teške teme. Bude nekad teško čuti što su ljudi prošli u životu.

Foto: Rtl

Bilo mi je najteže kada je Kate pričala svoju priču o tome kako je u kratkom periodu ostala bez roditelja, sama s malim djetetom – to mi je bilo strašno. Također, kada je Snežana otkrila da je prekasno saznala tko joj je otac. Mislimo da se takve priče događaju samo u filmu, a to je nekome stvarni život. Spoznaja da netko dolazi iz takve pozicije i ulazi u život iz tog minusa je pomalo bolna, i pomisliš si: 'Ok, sve ovo što mi mislimo da su nam problemi, zapravo nisu pravi problemi'.

Jeste li neke od savjeta o prehrani i treninzima iz showa uveli i u svoju svakodnevicu?

Skidanje kilograma je moja tema koju imam u malom prstu. U principu, mršavljenje i postizanje bolje forme, na veliku žalost svih koji će ovo pročitati, slijedi istu formulu. Nema tu puno filozofije – jednostavno moraš više trošiti nego što uneseš. Naravno, uz pomoć nutricionista i trenera mogu se riješiti neke finese, ali osnovna formula je jednostavna: ako uneseš 2000 kalorija, moraš potrošiti malo više od toga da bi smršavio.

Foto: Rtl

Ja otkad sam se rodila pazim na prehranu. Šalim se (smijeh). Kao mlada cura nikada nisam imala problema s kilogramima, sve dok nisam bila u Big Brotheru. Taj je period bio ključan – tri mjeseca ležanja, a zatim sam počela dobivati na težini pa gubiti.

Baš mislim da ne mora svatko biti fit. Živimo u vremenu u kojem je pomalo licemjerno – s jedne strane postoji pritisak da svi moraju izgledati savršeno, a s druge strane promiče se 'body positivity'. Ponekad više ne znaš tko ćeš i što ćeš biti. Po meni je zdravlje prioritet: biti potentan, spretan i dobro se osjećati u svom tijelu. Sve ostalo je stvar osobnog izbora.

