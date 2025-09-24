Antonija Blaće ironično priznala: 'Od kad sam se rodila pazim na prehranu'
Antonija uživa u voditeljskoj ulozi 'Života na vagi'
Voditeljica 'Života na vagi' Antonija Blaće (45) u showu se susreće s teškim životnim pričama kandidata koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Iako joj je ovo prva sezona u ulozi voditeljice 'Života na vagi', odlično se snašla te uživa u svome poslu. Kako sama kaže, zdravlje joj je uvijek na prvom mjestu, a otkrila nam je i s kojim se izazovima suočava tijekom snimanja te koje je savjete o prehrani i treninzima odlučila primijeniti i u svom svakodnevnom životu.
Kako vam je voditi 'Život na vagi'?
Lijepo mi je, volim taj projekt, super su kandidati, zanimljive razgovore odrađujemo na vaganju.
Što vam je najteže, a što najlakše raditi u showu?
S obzirom na to da uglavnom radim samo vaganje u showu, onda mi je to i najteže i najlakše (smijeh). Budem nekad na iskušenjima i izazovima, ali mislim da je vaganje tu centralni događaj, koji je istovremeno i najlakši i najteži. Najlakši je jer rezimiramo cijeli tjedan, pričamo o svemu što se dogodilo, a najteži je jer netko odlazi i ponekad se otvore neke teške teme. Bude nekad teško čuti što su ljudi prošli u životu.
Bilo mi je najteže kada je Kate pričala svoju priču o tome kako je u kratkom periodu ostala bez roditelja, sama s malim djetetom – to mi je bilo strašno. Također, kada je Snežana otkrila da je prekasno saznala tko joj je otac. Mislimo da se takve priče događaju samo u filmu, a to je nekome stvarni život. Spoznaja da netko dolazi iz takve pozicije i ulazi u život iz tog minusa je pomalo bolna, i pomisliš si: 'Ok, sve ovo što mi mislimo da su nam problemi, zapravo nisu pravi problemi'.
Jeste li neke od savjeta o prehrani i treninzima iz showa uveli i u svoju svakodnevicu?
Skidanje kilograma je moja tema koju imam u malom prstu. U principu, mršavljenje i postizanje bolje forme, na veliku žalost svih koji će ovo pročitati, slijedi istu formulu. Nema tu puno filozofije – jednostavno moraš više trošiti nego što uneseš. Naravno, uz pomoć nutricionista i trenera mogu se riješiti neke finese, ali osnovna formula je jednostavna: ako uneseš 2000 kalorija, moraš potrošiti malo više od toga da bi smršavio.
Ja otkad sam se rodila pazim na prehranu. Šalim se (smijeh). Kao mlada cura nikada nisam imala problema s kilogramima, sve dok nisam bila u Big Brotheru. Taj je period bio ključan – tri mjeseca ležanja, a zatim sam počela dobivati na težini pa gubiti.
Baš mislim da ne mora svatko biti fit. Živimo u vremenu u kojem je pomalo licemjerno – s jedne strane postoji pritisak da svi moraju izgledati savršeno, a s druge strane promiče se 'body positivity'. Ponekad više ne znaš tko ćeš i što ćeš biti. Po meni je zdravlje prioritet: biti potentan, spretan i dobro se osjećati u svom tijelu. Sve ostalo je stvar osobnog izbora.
