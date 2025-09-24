Ima li šanse za državu Palestinu i kako bi mogla izgledati?

NAJVEĆI VAL PRIZNANJA /

Hrvatska izgleda cilja biti među zadnjim zemljama koje će priznati Palestinu. Jer, nakon Velike Britanije prekjučer, Francuske jučer, danas su je priznale Luksemburg, Malta i Monako. Sve to simbolički je pokušaj da se na tom području pronađe mir. Ali nas je zanimalo nešto vrlo praktično: kako bi uopće država Palestina izgledala? Koje bi joj bile granice? Tko bi njome upravljao? Više o Palestini u priči Direktovog Petra Panjkote