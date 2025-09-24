Guglate simptone? Umjesto interneta i Chat GPT-ja, bolje da se obratite njima

APEL FARMACEUTA /

Svakog radnog dana u ljekarne Europske unije uđe više od 10 milijuna ljudi! Uoči Svjetskog dana farmaceuta, hrvatski ljekarnici traže veće priznanje. Poručuju da je njihova uloga sve važnija s obzirom na veliku dostupnost lijekova i opasnosti samo-dijagnosticiranja putem interneta i umjetne inteligencije. O svemu smo razgovarali s potpredsjednikom Hrvatske ljekarničke komore Marijem Vrebčevićem