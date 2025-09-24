Bili smo u jednom od rijetkih mjesta u Hrvatskoj u kojoj se više rađa nego umire

ZNANSTVENICI NA NOGAMA /
Hrvatski stručnjaci o šteti koju je prouzročio Trump: 'Paracetamol nema veze s autizmom'
Dicmo, jedno od rijetkih mjesta u Hrvatskoj u kojoj se više rađa nego umire. Tamo dolazi sve više mladih, kupuju zemljišta, grade kuće, a većina obitelji ima više od troje djece. Njihove je demografske mjere pohvalio ministar Ivan Šipić.
Dječji smijeh sve se češće čuje u Dicmu. U općini koja je svega 20-ak kilometara udaljena od Splita - mlade obitelji pronalaze mir. Gradske stanove zamijenili su obiteljskim kućama, a gužve i beton - prirodom.
I možda vas iznenadi da u Dicmu većina obitelji ima više od troje djece. Hrvoje je otac čak šestero djece. Dicmo ne bi mijenjao ni za što. Više u prilogu...