'NE BI GA MIJENJAO...' /

Bili smo u jednom od rijetkih mjesta u Hrvatskoj u kojoj se više rađa nego umire

Dicmo, jedno od rijetkih mjesta u Hrvatskoj u kojoj se više rađa nego umire. Tamo dolazi sve više mladih, kupuju zemljišta, grade kuće, a većina obitelji ima više od troje djece. Njihove je demografske mjere pohvalio ministar Ivan Šipić.

Dječji smijeh sve se češće čuje u Dicmu. U općini koja je svega 20-ak kilometara udaljena od Splita - mlade obitelji pronalaze mir. Gradske stanove zamijenili su obiteljskim kućama, a gužve i beton - prirodom.

I možda vas iznenadi da u Dicmu većina obitelji ima više od troje djece. Hrvoje je otac čak šestero djece. Dicmo ne bi mijenjao ni za što. Više u prilogu...

24.9.2025.
12:05
Sara Jurica
DicmoZagoraIvan šipić
