Kakve veze ima Labubu lutka s demonom Pazuzu i zašto ljudi krste svoje kineske lutke?

GLOBALNA SENZACIJA /

Što to ima devet zuba, Rusi misle da je treba zabraniti, a obožavaju je Kim Kardashian i David Beckham? Labubu lutka. Posljednjih mjeseci lutkice zločestog osmijeha postale su globalna senzacija. Obožavaju je od Šangaja do Londona, pojavila se na Wimbledonu i Emmyima, radi nje se čeka u redovima, zbog nje se kupci tuku, ali sada se internetom širi teorija da je lutkica zapravo demon Pazuzu, pa je ljudi krste u crkvi. Molim!?