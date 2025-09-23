Prosvjed roditelja protiv nasilja: 'Svi su znali za nasilnike. Ovo su naši zahtjevi'

U NEDJELJU ISPRED ŠKOLE /

Policija radi na sprečavanju nasilja u Dubravi - najavljuje da će ići na sjednice Vijeća roditelja u svih devet škola u toj zagrebačkoj četvrti! Zaključak je to sastanka u III. Policijskoj postaji na kojoj su bili predstavnici državne socijalne službe, Grada Zagreba te devet školskih ravnatelja. Ideja je da na sastanku zabrinuti roditelji dobiju odgovore na sva pitanja, a imaju ih itekako puno nakon niza napada na maloljetnike. Policija je uspjela privesti šestero maloljetnih nasilnika koje je prijavila pritvorskom nadzorniku ili centrima za socijalni rad. Troje ih je starije, a troje mlađe od 14 godina.

