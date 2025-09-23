Nitko ne zna kako je došlo do proboja virusa svinjske kuge na farmu u Sokolovcu

RASTE BROJ ZARAŽENIH /

U Slavoniji se nastavlja borba s afričkom svinjskom kugom. Jučer su potvrđena i dva nova slučaja zaraze u mjestu Sveti Đurađ kod Donjeg Miholjca. U idućih desetak dana bit će usmrćeno gotovo 10 tisuća svinja na farmi Sokolovac.

Zbog prodora bolesti stroge su mjere kontrole i na državnim granicama. U akciju suzbijanja ove visoko zarazne bolesti trebali bi se uključiti lovci kako bi se spriječilo i širenje bolesti među divljim svinjama. Planira se korištenje termovizijskih kamera i dronova. Najviše su zabrinuti proizvođači. Više u videu...