Što je obilježilo ljeto? Vrućine, oluje, inflacija? Ma ne, pamtit ćemo ga samo po jednom...

REKAPITULACIJA LJETA /

Zadnje zrake ljetnog sunca. Inspiracija za razmišljanje o tome što ga je obilježilo. Ok, nije bilo toliko vruće. A nije bilo ni oluja, osim one kratkotrajne, ali razorne u Splitu. Vrijeme, dakle, nije obilježilo ljeto. Možda inflacija, svi su stalno pričali o tome kako je sve skupo...

Ma, ne, ljeto 2025. pamtit ćemo samo po jednom. Ni danas ne znamo koliko je točno ljudi bilo 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu - pola milijuna ili ipak manje - ali pao je svjetski rekord po broju karata za jedan koncert, tu će večer svi prisutni teško zaboraviti, čak i oni koji su došli po zadatku.

"Ja sam išao kao novinar, koncert je uistinu na sve načine bio spektakularan, pirotehnika, vatromet, razglas, sama ta masa i moć. Masa je sama po sebi djelovala kao neka vrsta steroida", priča Boris Rašeta, pisac i novinar 24 sata.

Još se na nebu ukazala gospa i anđeli, postalo je jasno da bi Hipodrom za mnoge mogao postati sveto mjesto. Ako ne znate šta je bilo, možemo vam otkriti da se, osim koncerta, ovog ljeta na Hipodromu ništa drugo nije dogodilo. Evo, dva i pol mjeseca kasnije, konja još uvijek nema, ni u kasu, ni u galopu, sve iznutra se i dalje obnavlja, galopska staza, sadi se nova trava, i tek bi do kraja koncerta posljednice trebale biti sanirane. Što se tiče društvenih posljednica, to bi moglo malo duže trajati. Doznajte više u priči Petra Panjkote.