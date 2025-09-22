Politico objavio možda i najbolju vijest! Mojmira: 'Što reći nego aleluja?'

NAPOKON KRAJ? /

Je li ovo napokon kraj? Pitaju se mnogi nakon što je Politico u ponedjeljak objavio možda i najbolju vijest - Europska komisija planira ukinuti najnaporniju stvar na internetu: kolačiće.

Ako to učine, možemo reći zbogom prozorima u kojima nas se pita 'prihvaćate li sve ili samo neke kolačiće'. Još 2009. EU je uveo direktivu o privatnost i od tada pristajemo ili ne pristajemo davati podatke o sebi web stranicama. Europska komisija shvatila je da je to previše birokracije, pa planiraju pojednostavniti proces tako da postavke kolačića određujemo samo jednom. Što reći, nego aleluja.

Ovo je hit dana!