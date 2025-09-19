DANJU 25° C, A NOĆU - POD POPLUN /

Svi se pomamili za ovim dijelom Hrvatske: Ljepota, wellness, mir i tišina već za 75 eura

Po danu je oko 25 stupnjeva, a noću više nije dovoljna samo dekica. U 24 sata izmjene se ljeto i zima: 'Jednostavno, priroda je prekrasna, jedan reset onako'

19.9.2025.
9:53
Ida Balen
Rtl Direkt
Straža borova. Jezera su im ogledala. Smiraj ljeta donosi posve drukčiju sliku Gorskog kotara. Priroda postaje bliža. Oko uhvati ono što što se u ljetnim gužvama ne može vidjeti. 

Herma Kees je iz Nizozemske došla sa suprugom. Šetnja Risnjakom puna je iznenađenja.

"Drveće je kao u crtiću. Ponekad vidiš vodu, ponekad nešto poput ove rute. Prekrasna je Hrvatska. Lijepo je vrijeme, u Nizozemskoj je sada kiša, tako da... Ovo ovdje je više za nas. Drveće, zelenilo na drveću. Također, vidjeli smo ... neke vrste gljiva. A gljive, da. Crvene s bijelim točkicama. Lijepo za šetnju ovdje", navodi Herma.

Svi se pomamili za ovim dijelom Hrvatske: Ljepota, wellness, mir i tišina već za 75 eura
Foto: Rtl Direkt

Cijeli Gorski kotar je hit-destinacija

Gosti traže smještaj u Fužinama, Delnicama, Staroj Sušici, Lokvama, Risnjaku, Crnom Lugu. Ma cijeli je Gorski kotar hit-destinacija... A pogled koji dočeka domaće turiste na vikendu u Fužinama ostavlja bez daha.  

"Sada, u posezoni, uglavnom su to naši hrvatski gosti, nešto malo Slovenaca. A ono što traže je uglavnom wellness, mir, tišinu i sve ono što Gorski kotar može ovdje i ponuditi. Rujan nam je super već popunjen, tako da smo jako zadovoljni i s posezonom i popunjenošću jesen i zima, terminima.", govori Ivana Malbaša, vlasnica kuće za odmor u Fužinama.  

Cijene smještaja zato nisu padale od ljeta jer je potražnja i dalje velika. Kao i raspon cijena.

Svi se pomamili za ovim dijelom Hrvatske: Ljepota, wellness, mir i tišina već za 75 eura
Foto: Rtl Direkt

Cijena apartmana od 75 do 100 eura

Od luksuznih vila koje se iznajmljuju od nekoliko stotina do više od tisuću eura na noć, do ugodnih apartmana poput ovog, u kojem je atmosfera domaća, a koštaju od 75 do 100 eura.

"Posezona je jako dobra. Imamo nešto rezervacija, upiti su stalno i za Novu godinu i za zimski period. Nismo snižavali cijene, nama su one stalno iste, nisu prevelike, tako da tijekom cijele godine imamo iste cijene", navodi Alenka Kauzlarić, vlasnica apartmana u Fužinama.

U svakom kutku Gorskog kotara nešto se događa. Priroda u rujnu poziva na istraživanja. Njemački biciklisti krenuli su iz Lokava, preko Fužina i Liča... Cilj im je Crikvenica.

"Posezona i predsezona je ono što zapravo ovakvi turisti trebaju, jer su temperature kako treba, promet je znatno manji, a ljudi ipak mogu aktivnost obaviti dok nije vruće", govori krešimir Bošnjak, biciklistički vodič. 

Svi se pomamili za ovim dijelom Hrvatske: Ljepota, wellness, mir i tišina već za 75 eura
Foto: Rtl Direkt

U 24 sata izmjene se ljeto i zima

Po danu je oko 25 stupnjeva, a noću više nije dovoljna samo dekica. U 24 sata izmjene se ljeto i zima. Ksenija je iz Opatije. Tamo se još osjete tragovi ljetne gužve od koje je sa suprugom pobjegla u 45 minuta vožnje.

"More ima svoje čari, ali je ljepota ovog mira... Jednostavno, priroda je prekrasna, jedan reset onako. Ste pipnuli vodu, je hladna? Ne, nije. Voda je skoro kao i moru. Mislim da je temperatura vrlo slična., 23, 24, po slobodnoj procjeni", navodi Ksenija.

U razdoblju kada se ljeto i zima kalendarski skoro dodiruju - turistički rezultati u Gorskom kotaru rastu. Bukiraju se već i novogodišnji smještaji. O tome u nekoj drugoj priči.

Gorski KotarTurizamDirekt
