Hrvatska bolnica zbog virusa zabranila posjete: Porasli teški slučajevi oboljenja

Zbog porasta broja oboljelih od gripe do daljnjeg su zabranjene posjete Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, izvijestili su u četvrtak iz bolnice, a iz županijskog Zavoda za javno zdravstvo kažu da dnevno bilježe dvadesetak novozaraženih.

Ravnatelj bolnice Mato Devčić rekao je da je gripa tipa A na svom vrhuncu pa vjeruje da će zabrana posjeta trajati barem još desetak dana.

Ne bilježi se značajan rast oboljelih, ali je uočen porast teških slučajeva oboljenja. Radi se o pacijentima starije životne dobi s kroničnim bolestima čiji su se simptomi pogoršali uslijed zaraze virusom gripe.

Realni broj je veći?

Specijalistica epidemiologije pri Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Maja Blažeković kaže da svakim danom bilježe dvadesetak novozaraženih, no to nije realan broj jer otprilike trećina oboljelih se ne prijavljuje svojem liječniku.

Blažeković kaže da su do Nove godine od gripe uglavnom obolijevala djeca, a nakon toga virus je počeo zahvaćati i stariju populaciju.

Što se samog tipa tiče, kaže da je tip A čest u prvoj fazi epidemije, a njegovim slabljenjem pojavljuje se tip B koji ima manji epidemiološki potencijal. Smatra da će broj zaraženih rasti do kraja siječnja.

