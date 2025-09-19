Za pločice u kupaoni uzeo 5000 eura! Prozivaju ga i kolege, a on tvrdi: 'Ljudi ne razumiju'

Nema tko zadnjih dana u keramičarskim krugovima ne priča o Saši. Odnosno Oleksandru Čeredničenku. Ukrajinskom Osječaninu koji, osim što postavlja pločice, postavlja i videe na društvenim mrežama. E pa nedavno je sredio jednu veliku luksuznu kupaonicu od 50 kvadrata, a sve je iznenadio i svojom zaradom na toj kupanici - 5000 eura.

Pet tisuća eura za postavljanje pločica u toaletu. Cijena je to koja je šokirala mnoge, pa i Sašine kolege.

"Prikazana kupaona je malo komplicirana, malo zahtjevna, ali uzevši u obzir da ljudi rade za 1000, 1000 i pol eura, i učitelji i profesori, mislim da je to puno novaca za 10 dana rada", rekao je Josip Rašić, keramičar iz Slavonskog Broda. "Za te novce radi se kat od 100 kvadrata, maksimalna cijena ovog posla je 2000 eura, pisali su mu u komentarima. Pa nam se i sam Oleksandar javio za Direkt.

'Ljudi ne razumiju koliko je to posla, znanja, kvalitete...'

"Svi keramičari koji me ne podržavaju, vjerojatno ne razumiju ni u čemu je priča. Koliko posla, koliko znanja, koliko kvalitete, iskustva, strpljenja, preciznosti uzima takav posao kao to kupatilo, što je sada svih zbunilo. Ima samo dvije vrste. Ili ljudi slabo razumiju materiju posla, i druga vrsta, ta vrsta keramičara koji nabrzaka lupa kvadrate i ide dalje. Njih ne zanima kvaliteta, vjerujte", smatra Oleksandr.

Bilo kako bilo, Sašina cijena nije ni prosječna. Prema portalu emajstor.hr, cijena postavljanja pločica po kvadratu ide od 20 do nekih 35 eura.

Kada to usporedbimo s 2020., kada je kvadrat pločica koštao najmanje 60 kuna, odnosno 8 eura, znači da su keramičarske usluge poskupjele za otprilike 150 posto.

'Možda ljudima to neće biti drago čuti, ali cijene jesu realne'

"Rekao bih da cijene jesu realne. Možda ljudima koji traže keramičara to neće biti drago čuti, međutim tu se radi jednostavno o zakonu ponude i potražnje. Ponuda keramičara na tržištu rada nije velika, potražnja za njima je poprilična, stoga jasno je da će cijene skočiti. Tu je i cijena materijala, ali naravno i njihovog sata", navodi Alen Mrvac s portala Moj posao.

Da je teško danas uopće pronaći i dogovoriti keramičara, znaju i naši sugovornici.

"Koliko smo platili?! Previše u odnosu na kvalitetu koju smo dobili. S time da smo čekali majstore mjesecima i na kraju je ispalo da su isfušali", kaže Zdravko iz Krapinskih Toplica.

A kada bismo stavili na papir koliko košta jedna standardna kupaonica, stvari stoje ovako. Recimo da je kvadrat pločica 30 eura, kupaonica ima 10, dakle cijena postavljanja trebala bi biti oko 300 eura. A gdje je još materijal, alat, lajsne, ljepilo. A njihove ruke, kažu nam keramičari, imaju svoju cijenu, jer su i pune posla.

Do 22 eura po kvadratu

"Samo za vodoinstalaciju i struju imam preko 25 rupa što treba izmjeriti precizno i točno. Još tu ima i gerunzi, kojih ima više od 30 metara, koje treba izrezat, izbrusit, izšarfirat, spojit i formirati komponentnim epoksidnim ljepilom. I ja radim to kupatilo 4 i pol tjedna, svaku subotu, plus i neke dane do 8, 9 i do 10 navečer", navodi prozvani keramičar Oleksandr.

Keramičar Josip Rašić svoj rad po kvadratu naplaćuje od 17 do 22 eura, a pločice je slagao i u Njemačkoj.

"Tamo je skuplje 30 posto otprilike s time što se tamo puno više radi po satu, nego po kvadratu. Po satu se radi i sporije, i pedantnije i urednije, a po kvadratu se radi brže radi brže i bolje zarade", kaže Josip.

Parketari zarađuju i više? Za par dana posla - 1200 eura

Dobru plaću, ako ne i bolju od keramičara, u džep stave i parketari.

Što točno radiš u ovom stanu?

"Brušenje, kitanje, lakiranje postojećeg starog parketa. Sve skupa je 38 kvadrata, vremenski dva dana treba, dodaje se druga ruka laka, treći dan se dolazi polirat, završno poliranje prije zadnje ruke i montaža lajsni", navodi Dario Juranović, parketar iz Zagreba koji upravo radi u stanu od 38 kvadrata i ovo što će napraviti u nekoliko dana koštat će 1200 eura.

Dario parkete polira i slaže već 10 godina, i sjeća se tada je cijena parketara po kvadratu bila 70, do 80 kuna. Odnosno desetak eura. Prema portalu emajstor, sada kvadrat stoji od 35-45 eura. Što je povećanje za oko 250 posto.

"To je sada neka realna cijena jer em kao i u svakom poslu još treba ljudi. Ne može se stići sve napravit, jer ljudi zovu sa svih strana. Ima jednostavno toliko bukiranog posla da ne možeš sve prihvatit", govori Dario.

Evo, sada sve znate. Ako razmišljate o novom poslu, fali i keramičara i parketara.