Dragan je jedva preživio komu, a zatim pokrenuo proizvodnju: Sada ruši sve rekorde

Rajčicu je do prošle godine gledao samo na tanjuru, kaže Dragan koji je danas gleda kako se crveni u njegovim poljima. "Da, mislim da je to zrelo i za branje", kaže Dragan Zvonar, poljoprivrednik iz Vaške.

Unatoč sušnoj godini rajčica na Draganovom i Mihaelinom gospodarstvu dobro je urodila. "Plodovi su lijepi, zdravi, krupni su", kaže Mihaela Zvonar, Draganova supruga.

Plodovi ne bi bili takvi da pri sadnji uz rajčicu u zemlju nije postavljen i sustav navodnjavanja. "Položili crijeva u zemlju da bi imali što manje isparavanja, na dubinu od 3-4 centimetra, kap na kap", kaže Dragan.

Uz sustav navodnjavanja ovakav urod traži mnogo rada i vremena provedenog u polju. "Posvetili smo se tome stvarno maksimalno, svaki dan u polju smo bili, znači bez iznimke, prošla godina je isto bila sušna i morali smo normalno svaki dan puštati vodu", kaže Mihaela. "Pratili razvoj bolesti, štetnika, moljca, gusjenica, odrađivali zaštitu protiv štetnika, zaštitu protiv bolesti", kaže Dragan.

Proizvodnju industrijske rajčice prošle im je godine savjetovao prijatelj i nije pogriješio. "Sve su svladali od prve, mislim, ovakav urod, i prošlogodišnji urod, je stvarno razina više", kaže Tomislav Brkić, poljoprivrednik iz Donjeg Miholjca.

Jer dobar prinos je i 100 tona rajčice po hektaru, a Dragan i Mihaela proizveli su čak 150 tona. "Ono, ušli smo u to pa što bude – bude, na kraju eto, ispali rekorderi pa smo se ove godine odlučili na povećanje tog, s tim što smo ubacili još i papriku", kaže Dragan.

A proizvodnju su uz roditelje zavoljeli i najmlađi članovi obitelji. "Mama ja bi brao papriku, pa rekoh Karlo ti ideš sutra ujutro u vrtić, ne, kaže, ne bih išao u vrtić, kaže ja bih brao papriku", prepričava Mihaela.

U ovoj priči impresivno je i to što se Dragan u vremenu korone teško razbolio i završio u bolnici sa zatajenjem bubrega. "Nakon toga sam još par dana bio na kisiku i onda su me doktori stavili u induciranu komu", kaže Dragan. "Tu je bilo i dvoje male djece, Iva je bila dvije i pol godine, Karlo je bio mjesec dana", kaže Mihaela.

Dragan se nakon dva tjedna probudio iz kome unatoč crnim prognozama. "Ne sjećam se ničega iz kome, sjećam se kada me doktor budio, ja sam mislio da sam najnormalnije noć odspavao i to je to", kaže Dragan.

Uz potporu obitelji Dragan je od kome stigao do rekordera u proizvodnji rajčica. Nedavno mu je i transplantiran bubreg, a osjeća se dobro pa obitelj Zvonar zajedno i spremno ide prema novim životnim izazovima.