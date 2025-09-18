Uz Olivera i vjeruj u ljubav lakše je započeti radni dan, a pjesma umjesto zvona-novitet je to koji je osnovna škola Dobri uvela ove godine. Učenica osmog razreda OŠ Dobri Split, Lana Lipar kaže: „Manje je stresno, sviđa mi se ideja kreativna i originalna nekako nas razbudi i opusti i pripremi za sat. „

Učenica 4. razreda OŠ Dobri, Ema Adamić dodaje: „Kad je bilo to zvono ulazili smo nekako tužnije i nije nam bilo drago, a sad kad je glazba nekako ulazimo veseliji.“

Na ideju su došli prilikom posjeta španjolskoj školi i odlučili je primijeniti. Iris Didić Mužić, pedagoginja nam objašnjava: „Nama se jako svidjelo jer smo to imali priliku vidjeti u Španjolskoj, ali smo se iznenadili koliko se svidjelo učenicima i nastavnicima za sad su sve pozitivne povratne reakcije.“

Tematski tjedni

Izbor pjesama je šarolik, a biraju ih za sada djelatnici škole. Glazba se pusti uoči početka nastave i nakon velikog odmora. Osmaš Tonči Milošević oduševljen je idejom, ali ima primjedbe: „Pogotovo naši prvašići s osmijehom na licu dolaze u razred.. raste im motivacija za rad, a brzo se razbuđuju kad pjevaju i plešu, ali za nas starije šesti, sedmi, osmi razred izbor glazbe nam nije u redu.. ali to ćemo mi nadam se riješiti s našom dragom ravnateljicom. „

Tonka Keram iz sedmog razreda: „Već su nas pitali na glazbenom da odaberemo glazbu. Bit će još bolje kad učenici biraju, jer će onda niti svaka pjesma za nekog učenika i sve će biti po našem ukusu. „

Plan je imati i tematske tjedne, pa će oko Božića sve biti u blagdanskom duhu. Uskoro će izbor pjesama prepustit će učenicima.

Ravnateljica Mirjana Dodig nam kaže: „Svakako planiramo znači s djecom da oni biraju playlistu, ali to će se pomno pratiti da su pjesme ugodne, da promoviraju zajedništvo, ljubav prijateljstvo, a naš zaštitar je trenutno DJ. „

Školska godina je tek na početku, ali sve obveze i ispiti koji slijede bit će rasplesaniji i veseliji uz ovakav početak dana...

Što kaže Fuchs?

Pitali smo ministra obrazovanja, koji je bio u posjetu Splitu, bi li trebalo glazbu umjesto zvona uvesti u sve škole? Evo što nam je rekao:

"Gledajte, to je nešto što škole mogu odlučiti same, ako je tu nekakva pozitivan učinak narav da mi nemamo ništa protiv. Ali tako dugo da nema netko ne predloži jasne znanstvene dokaze da to to ima utjecaja, ne može škoditi. Da mi donosimo nekakav propis generalno za cijelu Hrvatsku to nije potrebno".