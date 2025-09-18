Fuchs ima rješenje za višak učitelja: Kaže da mogu ići raditi u vrtiće

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u četvrtak je rekao da se, s obzirom na lošu demografsku situaciju u Hrvatskoj i kontinuirano smanjivanje broja učenika, u razrednoj nastavi pojavljuje višak nastavnika, dodavši da postoji mogućnost njihova zapošljavanja u vrtićima.

Upitan za komentar o sve manjem broju učenika u školama i znači li to da će dio zaposlenih biti višak, ministar je ustvrdio da je demografska situacija u Hrvatskoj definitivno loša, dodavši da se broj učenika koji se upisuju u prve razrede kontinuirano smanjuje te da je u zadnjih desetak riječ o desetak tisuća učenika manje.

To se pojavljuje i u daljnjem obrazovanju, pa je na hrvatskim sveučilištima sve više nepopunjenih studijskih mjesta, što ocjenjuje zabrinjavajućim.

Sve škole budu u jednoj smjeni

Napomenuvši da Vlada, a posebno ministarstvo, o tome vode brigu, Fuchs je istaknuo kako se nada da će se taj trend okrenuti. "Nama je u interesu da sve škole budu u jednoj smjeni. Višak nastavnika i profesora relativan je pojam, on se može pojaviti, u nekim segmentima se pojavljuje i to u dijelu razredne nastave", rekao je ministar.

Imajući na umu izgradnju svih dječjih vrtića i potrebe za odgajateljima, dodao je, promijenjeni su određeni zakonski propisi, pa se ciljano veliki broj učitelja koji postaju tehnološki višak može zapošljavati u dječjim vrtićima.

"Pojavljuje se i nedostatak nastavnika iz matematike, fizike i biologije. Tu pokušavamo različitim mjerama potaknuti studente da upisuju takve studije", kazao je Fuchs tijekom obilaska gradilišta Centra za naprednu analitiku i podršku razvoju mediteranskih poljoprivrednih proizvoda Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.

