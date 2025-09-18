Incident na putničkom vlaku prema Dugom Selu: Kamenom razbili staklo, policija provodi istragu

Na putničkom vlakom prema Dugom Selu dogodio se incident. Kako doznajemo, netko je kamenom gađao vlak te razbio bočno staklo. Incident dogodio se na području Trnave.

Neslužbeno doznajemo da su to česti događaji na ovom dijelu pruge koja prolazi kroz istočni dio grada.

Policija je obaviještena o današnjem incidentu te je u tijeku očevid na stanici Sesvete. Zastoja u prometu nema, ali kasni vlak na kojem se dogodio incident.

