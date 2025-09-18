Hrvatski otok podijelio 1,6 milijuna eura ljudima, zna se tko je sve dobio vrijedan 'poklon': 'Dobro će doći'

Općina Vir podijelila je više od 1.350 rješenja virskim umirovljenicima, nezaposlenima, osobama starijima od 65 godina, korisnica Hrvatskog zavoda za socijalni rad te zaposlenima na dugotrajnom bolovanju u pojedinačnom iznosu jednokratne materijalne potpore od 1.200 eura.

Ukupno je riječ o 1.620.000 eura potpora iz proračuna prema socijalnim kategorijama stanovništva.

Zbog svojih socijalnih politika, demografskih i pronatalitetnih mjera te potpora usmjerenih na cjelokupno otočno stanovništvo, Vir s dobrim razlogom slovi kao "švedski otok u Jadranskom moru“, analizira Virski list.

'Isplata idućeg tjedna'

"Ispunili smo obećanje iz predizbornog razdoblja da ćemo riješiti sva dugovanja prema našem stanovništvu, odnosno prema djeci, školarcima, njihovim roditeljima i studentima. A posebno smo osjetljiviji kada su u pitanju najugroženije skupine našeg stanovništva", ističe načelnik Općine Vir Marino Radović.

Umirovljenici koji su dobili potpore zahvalni su na ovakvom obliku pomoći. "Supruga i ja živimo penzionerski od mjeseca do mjesec, pa je dobivena potpora stvarno prava stvar", ističe 78-godišnji Ivan Balan iz Lučica. I njegova je supruga dobila potporu.

"Dolazi najavljeno poskupljenje energenata, a s njime pretpostavljamo i poskupljenja svega drugog. Potpore će nam zato znatno olakšati neveselu financijsku situaciju", dodaju supružnici Balan ističući kako njihova mirovina zajedno iznosi manje od 1.200 eura.

Zahtjev za odobrenje jednokratne materijalne potpore podnijelo je 1.445 Virana, a njih 1.350 već je dobilo pozitivna rješenja. Isplata bi trebala biti već idućeg tjedna.

