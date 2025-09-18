Milanovića razljutio potez u Europskom parlamentu: 'Ne želim vjerovati da je Plenković to dopustio'

Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je u Hrvatskoj Dubici povodom 30. obljetnice Vojne operacije "Una 95" položio vijenac kod Spomenika hrvatskim braniteljima i potom dao izjavu medijima.

Osvrnuo se na pitanje Palestine. "To su stvari o kojima treba govoriti, pitanje ljudskosti u 21. stoljeću. Nama Hrvatima svašta su nabijali na nos, često bez razloga. Bio netko Izraelac ili Hrvat, pravila su ista za sve", rekao je predsjednik.

Novinari su pitali hoće li se konzultirati s premijerom Andrejem Plenkovićem oko sankcija Izraelu. "Najčešće ratovi izbijaju kada je onaj tko započinje rat siguran da će mu to proći. Hrvatska 1991. nije imala skoro ništa, BiH isto, a neprijatelj je imao sve. Izrael je neograničeno naoružana država za uvjete Bliskog istoka i sankcije na izvoz oružja njima iz Europe trebale su na snazi biti godinama", poručuje Milanović.

'Ne znaju gdje im je glava'

"Nije nevažno kako će hrvatski zastupnici glasati u Europskom parlamentu. Oni predstavljaju Hrvatsku. Kako je glasala hrvatska delegacija? Čini mi se da glasaju bez ikakve koordinacije sa SDP-om i želim vjerovati bez koordinacije s HDZ-om. Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u do jednog glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael. Kompletan Klub HDZ-a i ovaj iz DP-a su glasali protiv, SDP je glasao suzdržano, ni oni ne znaju gdje im je glava", nastavio je Milanović.

"Kao građanin Hrvatske i predsjednik htio bih čuti zašto to rade. Od nekog primaju poticaje? Jasno mi je zašto je Gordan Bosanac glasao za, tako bi svaki čovjek trebao glasati", dodao je Milanović.

Dodao je da se treba razgovarati i s Rusima kako bi se izbjegao rat.

