Milanović: 'Već smo trebali priznati Palestinu. Ako se to dogodi, hoću priznanje hrvatskog parlamenta'

Opće je poznato da predsjednik Zoran Milanović zagovara priznanje Palestine. Više puta je pozvao Vladu na priznanje Palestine, a prošli mjesec je u Zagrebu primio palestinsku ministricu vnjskih poslova.

Sad se opet na Facebooku oglasi, najnoviji status predsjednika RH Zorana Milanovića na Facebooku o Palestini prenosimo u cijelosti:

Palestinci imaju pravo na svoju državu i Hrvatska bi je trebala priznati, zapravo je već trebala. O priznanju Palestine će trebati odlučiti Hrvatski sabor, ne Vlada. Ako se to dogodi, hoću priznanje hrvatskog parlamenta. A to može biti samo na prijedlog Vlade. Prije nekoliko dana bilo je glasanje u UN-u gdje je Hrvatska konačno - od pozicije da smo protiv prekida vatre prije dvije godine - došla do toga da shvaćamo i prihvaćamo da je rješenje s dvije države jedino normalno rješenje. Izrael i njegovo vodstvo su itekako odgovorni za bestijalne ratne zločine koje ciljano, smišljeno i planski provode u Gazi. Još 2023. godine, nakon irskog premijera, bio sam prvi – i još nekoliko tjedana jedini u svijetu – koji je rekao da je Izrael počeo raditi grozne stvari i da moju toleranciju i simpatiju više neće imati. Vidite gdje smo došli.

