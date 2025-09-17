Trgovci neugodno iznenađeni Vladinom odlukom: 'Očekivali smo nešto drugo'

Cijene osnovnih proizvoda u trgovinama uskoro će biti povoljnije, što je dio vladinih mjera u borbi s inflacijom. RTL Danas doznaje da ćemo 10 proizvoda s ograničenom cijenom plaćati manje. Među njima su šećer, ulje i pelene.

Trgovci definitivno nisu oduševljeni ovom Vladinom odlukom, a o tome smo u RTL-u Danas razgovarali s potpredsjednikom Izvršnog odbora HUP Udruge trgovina Mirkom Budimirom.

"Mi smo očekivali da će mjere biti ublažene, odnosno da će neki proizvodi biti skinuti s liste ograničenih cijena. Kako imamo najave, ostat će kao do sada", rekao je Budimir.

Komentirao je i da će pojeftiniti neki proizvodi, poput šećera i ulja. "Teško je administrativno odrediti cijene i to se pokazalo u ovom ograničenju, tako da smo imali i sad u ovih 70 proizvoda imali neke više cijene nego što su na tržištu, a neke su bile manje nego na tržištu po kojoj se može nabaviti. Tako da ne znam kako će biti s ovim cijenama koje se najavljuju da će biti zamrznute".

Na pitanje tko će tu najviše izgubiti, veliki ili mali trgovci, Budimir odgovara da mali trgovci svakako najviše gube i dosad su gubili. "Ali u konačnici mislim da gubimo svi, od proizvođača, trgovaca pa u krajnjoj liniji i nas potrošača. Jer ako narušimo tržišne zakone i trgovinu kao jednu industriju koja ima svoje zakonitosti, to dugoročno neće biti dobro. Na dulji rok ćemo mi to sve platiti."

Ministar je najavio i da će trgovcima biti obveza da imaju samo jedan dostupan proizvod iz određene kategorije u ponudi – hoće li to sve na kraju biti robne marke?

Budimir je ukazao na jednu, kako kaže, nelogičnost. "Imali smo 30 proizvoda kojima je bila zamrznuta cijena, imali smo 40 proizvoda iz grupe proizvoda gdje je bila zamrznuta cijena. To je stvaralo dodatne nejasnoće i kod kupaca, ali i trgovaca, posebice malima kojima to nije jasno. Ovo kako imamo najavu je malo relaksirajuće. Da ćemo imati 70 proizvoda iz grupe proizvoda."

Nedostatak proizvoda na policama

Budimir kaže da to ne znači da će biti samo robne marke na ograničenim cijenama. "To ovisi od trgovca do trgovca. Nažalost bit će i dalje situacija da nećemo imati nekih proizvoda na policama, posebice će biti problema kod malih trgovaca, kako imaju svoje dobavne lance. Ponavljam, svako to ograničenje i administrativno određenje cijena stvara probleme trgovini."

Često se događa da određenih proizvoda nema na policama, pa je li onda trgovcima isplativije platiti kaznu?

"Ne, trgovcima je najisplativije da ima proizvod na polici i da ga mi kao građani kupimo. Nijedan trgovac neće uzeti od proizvođača proizvod i staviti ga na skladište, ne staviti ga na police. Toga nema. Takva se teza provlači u našoj javnosti, ali to je nemoguće. Nijedan racionalni trgovac neće to napraviti", mišljenja je Budimir, otkrivši zašto proizvoda nema na policama.

"Nema ih zato što trgovci ne mogu nabaviti po tim cijenama. Neki trgovci mogu, a neki ne mogu. Ne plaćaju kaznu, ni po sadašnjem zakonu, ako nije u mogućnosti nabaviti proizvode po toj cijeni. Nema ga na polici i ne plaća kaznu. Ne može nitko nikoga natjerati da radi ispod cijene", ističe.

Iz Vlade kažu da "ne očekuju poskupljenja nakon ukidanja subvencija". Budimir kaže da je teško očekivati da neće biti poskupljenja. "Ako nam sirovine i energenti ne budu rasli, neće biti povišenja cijena. Ako dođe do povišenja ulaznih troškova, nažalost trgovci i drugi gospodarski subjekti nisu ti koji štancaju novac pa ga s tim pokrivaju. Oni moraju platiti to što je povišenje i to se prevaljuje na krajnjega potošača, odnosno na nas kupce", zaključio je Mirko Budimir.