Svjedokinja na suđenju bivšem županu: 'Dekanić je bio za volanom'

LAŽIRAO NESREĆU /

Na suđenju Damiru Dekaniću svjedokinja je potvrdila da je za volanom bio upravo bivši župan. Sudi mu se zbog nesreće u Cerni u travnju 2022., a svjedokinja je rekla i da je njegov rođak drugim automobilom stigao naknadno. Prema optužnici Dekanić je pod utjecajem alkohola službenim automobilom prouzročio prometnu nesreću.

USKOK navodi i da je potom pokušao izbjeći odgovornost i lažirati okolnosti nesreće, tako da ispadne da je vozilom upravljao njegov rođak, a ne on. Svjedokinja je potvrdila raniji iskaz koji je čitala sutkinja.

'Sa sigurnošću tvrdim da je Damir Dekanić vozio automobil kojim je udario u auto Nikoline Meseljević te da je sam iz auta izašao s mjesta vozača. Nitko drugi nije bio s njim u autu. Sigurna sam i da je naknadno na mjesto nesreće s drugim autom došao Dekanićev rođak Krešimir Bičanić', kaže sutkinja Sanja Voller Jakšić