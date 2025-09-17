Longevity je unosna niša u tech svijetu: Petrić o biznisu koji vrijedi stotine milijardi dolara

DUG I ZDRAV ŽIVOT /

Biste li htjeli doživjeti stotu? Ili čak 120? Ali ne da ste zadnjih 30 godina nepokretni, u kolicima i pošli na kvasinu, nego da produljite zdrave godine? Nova je to opsesija tech industrije. Milijarde dolara ulažu i tech bogataši i start upovi u cijelom svijetu, da bi produljili život. Najekstremnijeg među njima, antiage evangelista Bryana Johnsona upoznali ste u Direktu. Čovjek svako jutro popije 90 suplemenata, nakon čega posti 18 sati. Drži se veganske dijete, prima transfuziju plazme krvi svoga sina, provodi testove koji prate sve njegove organe, od jetre do mozga. I taj ga eksperiment, s kojim je uspio pomladiti tijelo, košta 2 milijuna dolara godišnje. Milijune dolara ulažu i drugi milijarderi. Jeff Bezos u pomlađivanje stanica, Mark Zuckerberg u otkrivanje neurodegenerativnih bolesti. U Americi su već dostupne terapije kisikom u barokomorama, a ako imate 200 tisuća dolara onda je za vas kriogenika odnosno zamrzavanje tijela dok se ne pronađe lijek za ono što vam treba.

O svemu što je trenutačno hit u tech industriji razgovarali smo s urednikom časopisa Bug, po novome i sam antiage evangelist Draganom Petricem. Cijeli razgovor pogledajate u videu