Liječnici izvadili bebi igračku iz grla, odmah je živnula

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RODITELJI ODAHNULI /

Jednogodišnje dijete progutalo je igračku. Majka je uspjela dio izvaditi kod kuće, ali je dijete završilo u zadarskoj bolnici zbog iskašljavanja krvi.

Majka je s djetetom u dva navrata bila po dva dana u bolnici koja ih je otpustila iako je, prema tvrdnjama roditelja, stanje djeteta bilo loše. Da je u djetetovu grlu ostao još komad igračke - veličine tri puta tri centimetra, otkriveno je tek u zagrebačkoj bolnici Sestre milosrdnice.

Ivana Ivanda Rožić otkrila je da je stanje djevojčice sada, na sreću, dobro. Više u videu...