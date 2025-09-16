RODITELJI ODAHNULI /

Liječnici izvadili bebi igračku iz grla, odmah je živnula

Jednogodišnje dijete progutalo je igračku. Majka je uspjela dio izvaditi kod kuće, ali je dijete završilo u zadarskoj bolnici zbog iskašljavanja krvi. 

Majka je s djetetom u dva navrata bila po dva dana u bolnici koja ih je otpustila iako je, prema tvrdnjama roditelja, stanje djeteta bilo loše. Da je u djetetovu grlu ostao još komad igračke - veličine tri puta tri centimetra, otkriveno je tek u zagrebačkoj bolnici Sestre milosrdnice.

Ivana Ivanda Rožić otkrila je da je stanje djevojčice sada, na sreću, dobro. Više u videu...

16.9.2025.
19:54
RTL Danas
DijeteZadarIgračkaVinogradska BolnicaZadar
