Milanović ponovo o priznanju Palestine, Plenković ga optužio za manjak empatije i proruski stav

Palestinci imaju pravo na svoju državu. Hrvatska ih je trebala priznati i ranije - poruka je to predsjednika Zorana Milanovića nakon službenog posjeta predsjednice Švicarske Karin Keller-Zutter. Osim o izraelsko-palestinskoj krizi, razgovarali su i o gospodarskoj suradnji, o carinama i aktualnim globalnim pitanjima, kao i odnosima Švicarske i EU-a. Tijekom boravka u Zagrebu, švicarska predsjednica sastala se i s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.

A predsjednikov stav o krizi na Bliskom istoku je sljedeći:

"Čini mi se da je nekidan bilo glasanje u Općoj skupštini UN -a gdje je Hrvatska konačno, od pozicije da smo protiv prekida vatre prije dvije godine, da se klanje nastavi...došli do toga da shvaćamo i prihvaćamo da je tzv. two state solution, prastara priča, jedino normalno rješenje. A što će biti kasnije s Hamasom, jer nije Hamas jedini faktor, to ćemo vidjeti. Vjerojatno će nestati. Palestinci imaju pravo na svoju državu. Hrvatska ih je trebala priznat. Trebala je zapravo već prije nekog vremena"

