Dva dodatna docjepljivanja za školarce, liječnik objasnio simptome opasne bolesti

Prema novom kalendaru cijepljenja, od ove školske godine uvode se dva dodatna docjepljivanja protiv difterije, tetanusa i hripavca za djecu školske dobi. Ta promjena uvodi se ponajprije zbog nedavne epidemije hripavca, navode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Pokazalo se kako imunost stečena cijepljenjem protiv hripavca s vremenom slabi te su potrebna docjepljivanja u školskoj dobi. O opasnostima hripavca razgovarali smo s liječnikom obiteljske medicine Andrejem Čušem