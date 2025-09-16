GORKA ISTINA /

Pitate se zašto je hrana tako skupa? Pogledajte samo ove brojke, sve će vam biti jasno

Eto vam odgovora na pitanje zašto je kod nas hrana tako skupa: zato što uvozimo više nego ikad. Gorku istinu otkrivaju nove tablice zavoda za statistiku: 12 posto više hrane i 11 posto više životinja uvezli smo prvih šest mjeseci ove godine. Pa ako ovih dana recimo kupite grožđe, nemojte se iznenaditi ako nije iz Slavonije ni Dalmacije, nego Moldavije, Indije ili Zambije. Više u priči reporterke Direkta Ane Trcol

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.9.2025.
8:02
RTL Direkt
HranaVoćePovrćeEuropska Unija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx