GORKA ISTINA /

Eto vam odgovora na pitanje zašto je kod nas hrana tako skupa: zato što uvozimo više nego ikad. Gorku istinu otkrivaju nove tablice zavoda za statistiku: 12 posto više hrane i 11 posto više životinja uvezli smo prvih šest mjeseci ove godine. Pa ako ovih dana recimo kupite grožđe, nemojte se iznenaditi ako nije iz Slavonije ni Dalmacije, nego Moldavije, Indije ili Zambije. Više u priči reporterke Direkta Ane Trcol