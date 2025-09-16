U moru kod Palagruže uništena aviobomba iz Drugog svjetskog rata

OBJAVILI SNIMKU /

U ponedjeljak u moru uz otok Palagruža na temelju prethodno dobivene informacije da je u moru na oko devet metara dubine uočena aviobomba najvjerojatnije zaostala iz Drugog svjetskog rata, na teren su policijskom plovilom došli policijski službenici specijaliziranog tima Jedinice specijalne i interventne policije-protueksplozijski ronitelji kako bi na siguran način uklonili eksplozivno sredstvo iz mora.

Preliminarnim pregledom utvrđeno je da nije moguće sigurno izmještanje, radi čega je donesena odluka da se ista uništi. Policijski službenici -protueksplozijski ronioci JSIP Split istu su u 15:15 sati kontroliranom eksplozijom uništili na poziciji pronalaska. Tijekom eksplozije nije bilo nikakvih oštećenja. Više pogledajte u videu.