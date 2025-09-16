Djetetu (1) u grlu bila igračka, u 6 pregleda nisu je vidjeli! Ispovijest oca: 'Oni meni kažu da dramim i zovu mi policiju'

Šest dana s plastikom u grlu! Bila je to drama roditelja jednogodišnjeg djeteta koji su prošli pravu agoniju nakon što im je dijete u stanu progutalo igračku.

Strani predmet izvadili su iz grla, no tek nakon toga kreće prava drama. Dva puta su bili u zadarskoj bolnici, a onda su otišli u Zagreb gdje je ustanovljeno kako je komad plastike ostao u djetetovu tijelu.

"Naše dijete je šest dana zahvaljujući nemaru i nebrizi u zadarskoj bolnici živjelo s ovim u grlu. Šest dana je to stajalo na zadnjoj stijenci grla", rekao je otac Krešimir Knez.

Sve je počelo dan nakon prvog rođendana kad je jednogodišnja kći stavila kockicu u usta i počela se gušiti. Majka ju je golim rukama uspjela izvući iz grla. Bar je tako mislila.

"To je trauma za cijeli život. Mi kao roditelji, nema gore stvari koje se može dogoditi ocu ili majci da gledaju svoje dijete koje nestaje u njihovim rukama, doslovno nema...najgorem neprijatelju nešto ovako ne možete poželiti, ne daj Bože", dodaje.

Otpušteni nakon dva dana

I majku i dijete hitna je zbog krvarenja odvela u zadarsku bolnicu, nakon dva dana su otpušteni. Ali dijete nije bilo dobro, pa su istu večer stigli opet. Ali sljedeći dan ponovno su otpušteni tvrdeći da je sve u redu. Do kraja dana dijete je potpuno klonulo, nije jelo, pilo, pa su odlučili pomoć potražiti u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici. Dobili su pravi pregled. Ali i doživjeli šok.

"U četiri dana je na šest pregleda od strane troje liječnika, znači šest pregleda, bile su dvije vizite da nisu vidjeli ovaj komad, dok nismo došli u Zagreb gdje su doktori u Vinogradskoj u prvoj sekundi kad su otvorili grlo, doslovno su digli bolnicu na nogu i u roku od 30 minuta je dijete bilo na operacijskom stolu", kaže otac.

Iz prozvane bolnice danas nisu stali pred kamere. U pisanom odgovoru kažu kako su u bolnici napravili sve dijagnostičke pretrage. Tvrde i da je dijete uredno jelo iako to ne piše u otpusnom pismu. Navode i da su dijete kontrolirali fiberom, što roditelji tvrde da nije istina, jer bi se na kameri koja je na sondi vidio strani predmet.

Poslali smo upit zadarskoj bolnici. Ovo je njihov odgovor:

Nije uočeno strano tijelo

"Dijete je primljeno dana 2. rujna 2025.god. na Hitni pedijatrijski prijem nakon što je po navodima majke gurnulo strano tijelo u ždrijelo, a koje je majka vrhom prstiju u cijelosti odstranila. Po prijemu u ustanovu, dijete je obrađeno te su učinjene sve potrebne dijagnostičke pretrage nakon čega je hospitalizirano na Odjelu za otorinolaringologiju, zbog opservacije i daljnjeg praćenja. Uredne kliničke slike i stanja u kojem je dijete uredno jelo, isto je otpušteno na kućnu njegu dana 4. rujna 2025.god. uz preporuku kontrole u slučaju smetnji odmah, a obvezne kontrole ujutro 5. rujna 2025.god. na Odjelu za otorinolaringologiju.

Roditelji su dijete ponovno doveli navečer istoga dana sa simptomima proljeva i temperature te se dijete nakon pregleda opservira tijekom noći na Odjelu za pedijatriju.

Nažalost moramo reći, da je otac djeteta prilikom prijema neprimjereno reagirao prema zdravstvenom osoblju, što uključuje verbalni incident i fizičke prijetnje, zbog čega je pozvana policija. Nadalje, prema prethodnoj preporuci, tijekom jutra 5. rujna 2025.god. dijete je pregledano od strane liječnika specijalista otorinolaringologije.

Dijete je tijekom boravka u našoj ustanovi pregledano od strane više specijalista raznih djelatnosti te su učinjene sve potrebne pretrage koje su isključile nazočnost stranog tijela. Dijete se ujutro dana 5. rujna 2025. god. otpušta kući, urednog općeg zdravstvenog stanja. Nije nam poznato da bi dijete nakon otpusta imalo daljnjih tegoba s obzirom da su roditelji s djetetom bili naručeni na kontrolu, na koju se nisu javili", napisali su iz zadarske bolnice.

Otac prijavljen policiji

Iz bolnice na kraju zaključuju da za tegobe nakon posljednjeg otpusta nisu ni znali. Dodaju i da su oca - jer je vikao na liječnike - prijavili policiji.

"Uz svu tu dramu, oni su meni pozvali policiju koja je meni trebala urgirati da se ja smirim, s tim da oni četiri dana ne vide ovo djetetu u grlu, a meni govore da ja stvaram dramu i nered", dodaje ogorčeni otac.

Da se pacijenti osjećaju ignorirano od strane liječnika, najčešće su pritužbe u udruzi pacijenata.

"To naravno nije u skladu ni s etičkim ni moralnim ponašanjem profesije koja bi morala težiti brizi za pacijenta pogotovo kad su u pitanju mala djeca. Naravno da je u svemu tome najvažnije da kad se dogodi propust da se on i prizna, da su on utvrdi, da se pokuša popraviti nastala šteta, a ne da se roditelje ignorira, da se oni zavlače, da se dovode u zabludu", kaže Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

O ovom slučaju pitali smo i Ministarstvo zdravstva koje nije znalo za slučaj.

"Ministarstvo zdravstva do trenutka zaprimanja Vašeg upita nije raspolagalo službenim saznanjima o navedenom slučaju, niti je zaprimilo formalnu prijavu roditelja maloljetnog pacijenta, kao ni službenu obavijest nadležne zdravstvene ustanove.

S obzirom na ozbiljnost navoda koji se odnose na potencijalne propuste u dijagnostičko-terapijskom postupanju te imajući u vidu potrebu zaštite zdravlja i sigurnosti pacijenata, osobito djece kao izrazito osjetljive skupine, Ministarstvo zdravstva zatražit će žurno očitovanje predmetne ustanove", napisali su.

Roditelji koji su prošli agoniju - danas žele samo jedno.

"Što se tiče nas kao roditelja, isprika u ovom trenutku nama ne znači ništa. Ono što ja želim da ova gospoda koja su bila direktno involvirana u praćenje zdravstvenog stanja našeg djeteta, koji su u šest navrata gledali moje dijete, da se jednostavno zapitaju jesu li to napravili na profesionalan, korektan način, je li to aljkavo, nemarno, jesu li ugrozili život", dodaje.

Najveća poruka - kaže, bila bi da odgovorni ljudi promjene pristup i da se ovo više nikome nikad ne dogodi.