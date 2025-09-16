Opasnost iz čokoladnog jajeta: 'Roditelje ne zanima novac, žele da se pošalje poruka'

Jednogodišnje dijete progutalo je igračku. Majka je uspjela dio izvaditi kod kuće, ali je dijete završilo u zadarskoj bolnici zbog iskašljavanja krvi.

Majka je s djetetom u dva navrata bila po dva dana u bolnici koja ih je otpustila iako je, prema tvrdnjama roditelja, stanje djeteta bilo loše. Da je u djetetovu grlu ostao još komad igračke - veličine tri puta tri centimetra, otkriveno je tek u zagrebačkoj bolnici Sestre milosrdnice.

Ivana Ivanda Rožić otkrila je da je stanje djevojčice sada, na sreću, dobro.

Razgovarala je s roditeljima koji su rekli da je samim izlaskom iz bolnice, odnosno čim su joj u Vinogradskoj uklonili to strano tijelo iz grla, njezino zdravstveno stanje bilo puno bolje. Ona je odmah živnula, počela se igrati i u 24 sata vratila već pola kilograma koja je izgubila.

Što se tiče same plastike, riječ je o igrački koja je bila u čokoladnom jajetu. Igračka je bila u dva dijela. Malu kockicu majka je uspjela izvući. Ona je mislila da je izvukla sve, no na žalost, taj drugi dio ostao je u grlu i nitko iz zadarske bolnice nije to uočio.

Neizmjerno zahvalni liječnicima

Što se tiče Vinogradske bolnice, roditelji su neizmjerno zahvalni liječnicima. Smatraju kako su doista profesionalno odradili svoj posao. Profesionalno se posvetili njihovom djetetu. Odmah su uočili strano tijelo, izvukli ga i dijete je odmah živnulo.

Liječnici nisu htjeli komentirati kolege iz Zadra, jesu li krivo postupili ili nisu, oni su se samo držali samo svog dijela posla.

Otorinolaringolog i plastični kirurg Tomislav Baudoin rekao je kako se nagledaju svega na otorinolaringologiji.

"Dijete je bilo na razini prosječnog bolesnika naše hitne službe. Radilo se o stranom tijelu ždrijela i to u dijelu koje nije opasan u smislu da je ugrožen dišni ili probavni trakt. Dijete nije imalo ni upalnih parametara. Dijete nije bilo ugroženo ni u kojem smislu", rekao je i dodao da je odmah bilo upućeno na postupak odstranjenja stranog tijela.

"Kad se kaže operacija onda ljudi koji nisu u medicini odmah misle na skalpel i neko rezanje. To je bilo samo hvataljkom odstranjenje stranog tijela", dodao je. Pojasnio je i da trajanje postupka ovisi o mjestu iz kojeg se vadi strani objekt. Najčešće su to riblje kosti iz grla.

Roditelji su rekli da ih ne zanima novac. Ne žele da ovom pričom sve završi na njihovoj osobnoj drami. Žele da se pošalje poruka da svako dijete ima pravo na pravovremeni pregled i da se ni jednom djetetu više ne smije dogoditi ovakav slučaj, zbog nemara ili aljkavosti.

Iz Ministarstva su poručili da će tražiti žurno očitovanje bolnice. Vidjet ćemo što će bolnica odgovoriti i hoće li netko zbog ovoga odgovarati