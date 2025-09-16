Hrvatska oplakuje ratnog junaka dok se Petrinja prisjeća stradanja: Zašto je 16. rujna urezan u memoriju grada?

BOLNA OBLJETNICA /

Preminuo je umirovljeni general Ante Zorislav Roso, sudionik u svim važnijim operacijama Domovinskog rata. Umro je noćas u Francuskoj nakon duge i teške bolesti u 74. godini života. Do 90-ih bio je politički emigrant, pridružio se Legiji stranaca gdje je postao časnik.

U Hrvatsku se vratio prije Domovinskog rata u kojem je obučavao elitne postrojbe HV-a. Bio je prvi zapovjednik bojne Zrinski.

"Riječ je o nekadašnjem pripadniku legije stranaca u francuskoj vojsci, a kasnije i prvom zapovjedniku bojne Zrinski, specijalne postrojbe Ministarstva obrane koji je bio i načelnik glavnog stožera Hrvatskoga vijeća obrane te sudjelovao i u svim ključnim operacijama tijekom Domovinskoga rata, njemu i svim braniteljima još jednom zahvaljujemo na velikoj požrtvovnosti za slobodu i demokraciju", kazao je premijer Andrej Plenković.

Petrinja je grad koji je u Domovinskom ratu pretrpio najveća razaranja nakon Vukovara. Tog 16. rujna postala je poprište stradanja i zločina. Za ovu tužnu obljetnicu reporter RTL-a Danas Boris Mišević razgovarao je s Goranom Brebrićem, umirovljenim pripadnikom specijalnih postrojbi. Cijeli razgvor pogledajte u videu