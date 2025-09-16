To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KOPNENA INVAZIJA /

Prvo zračni napadi, a onda su u najveći grad Pojasa Gaze ušli tenkovi. Počela je kopnena invazija, druga faza izraelske operacije Gideonove kočije. Tisuće u tom kaosu bježe, ostali ne znaju što bi.

Vojni je to manevar, kažu Izraelci, da vrate taoce i unište vojno i upravljačko srce Hamasa. Prema izraelskim izvorima, u operaciji sudjeluje 130 tisuća vojnika. Oni procjenjuju da je u gradu oko 3 tisuće naoružanih boraca Hamasa, ali i deseci tisuća onih spremnih za gerilski rat.

Vojni analitičar Slavko Barić situaciju u Gazi komentirao je u studiju RTL-a Danas