Grlić Radman opet frapirao: 'Ništa više ne nauči pačurlija ta, nego što je prije znala, pa-pa-pa'

On je na silu pokušao poljubiti njemačku ministricu. On je Sergeju Lavrovu recitirao poeziju. On je autor kriptičnih govora, poput onog o hrabrosti, mudrosti i sjedenju pod šljivom. Ali Gordan Grlić Radman ponovno je uspio. Danas je izvadio papir i u saboru počeo recitirati pjesmicu Pačja škola. Pa u ime svih nas u Hrvatskoj, dragi ministre, Molim?

"Jeste li čuli djeco, vjerujte, bez šale, otvara se škola za pačiće male. Svi pačići došli, kao đaci stoje, stari patak metnuo naočale svoje. Učio ih, učio od srijede do petka, al' se nisu makli dalje od početka. Ništa više ne nauči pačurlija ta, nego što je prije znala, pa-pa-pa'...