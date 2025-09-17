Nakon priče koju je razotkrio RTL Danas, zadarska bolnica pokrenula unutarnji nadzor

LIJEČNICA OTKRILA OPASNOSTI /

Nakon priče koju smo jučer objavili u RTL-u Danas o jednogodišnjoj djevojčici koja je šest dana imala plastiku u grlu - zadarska bolnica pokreće unutarnji nadzor.

Razgovarali smo s roditeljima koji su prošli cijelu agoniju, nakon što je dijete u stanu progutalo igračku. Dio plastike su izvadili iz grla, a dio nisu uspjeli, te su dva puta bili u zadarskoj bolnici, koja ih je poslala kući. Kada su primijetili da je dijete i dalje slabo, otišli su u Zagreb, gdje je ustanovljeno kako je komad plastike ostao u djetetovu tijelu. Dijete je završilo na operaciji, a obitelj je angažirala odvjetnika.

Kristina Čirjak razgovarala je s dr. Ivom Hojsak, v.d. ravnateljicom Klinike za dječje bolesti Zagreb koja je rekla što djeca najčešće gutaju i kakve su opasnosti.

