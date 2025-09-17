Pucao po Zagrebu, ali prava drama odvijala se prilikom privođenja: 'Imao je oružje u rukama...'

U RUKSAKU IMAO BOMBU /

Nevjerojatna priča iz Zagreba. Policija je prije dva dana uhitila muškarca zbog sumnje da je u dva navrata pucao na kuće u zagrebačkoj Dubravi i u Novom Zagrebu. No, prava drama dogodila se tijekom privođenja jer je 25-godišnji muškarac bježao policiji, prijetio im smrću i u njih uperio napunjeni pištolj.

Nakon što je spustio oružje, u njegovu ruksaku pronađena je ručna bomba s kojom se kretao gradom! No, tu iznenađenjima nije kraj. Pretragom njegove kuće policija je pronašla cijeli arsenal oružja: nekoliko pištolja, automatsku pušku, još pet bombi, dva ručna bacača, tri pancirke i veću količinu streljiva.

'Radi se o realizaciji uhićenja, koji je provedeno kontrolirano i bez posljedica, iako na samom početku muškarac nije postupao po naredbi policijskog službenika, dao se u bijeg i u jednom trenutku imao vatreno oružje u rukama, dakle sam pristup policijskih službenika i ozbiljnost u takvim situacijama evo rezultiralo je sigurnim njegovim uhićenjem', rekla je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.