Horor u Zagrebu: Mladić (25) prijetio policajcima pištoljem, u kući mu otkrili pravi arsenal oružja

Dvadesetpetogodišnjak je 24. kolovoza, 15-ak minuta prije ponoći, ispalio tri hica u smjeru prozora stana u kojem nitko nije boravio. Pritom je propucao stakla na prozoru, pokupio čahure ispaljenih metaka te pobjegao.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja nad 25-godišnjakom, priveli su ga zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela oštećenja tuđe stvari, dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, prijetnje, prisile prema službenoj osobi, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštenog posjedovanja droge.

Inače, stan u koji je ispalio metke nalazi se na prvom katu stambene zgrade u vlasništvu Grada Zagreba i, nasreću, nitko nije ozlijeđen.

Prijetio smrću policajcima

Također se sumnja da je isti 25-godišnjak 10. rujna 2025. oko 2 sata došao na područje Novog Zagreba, gdje je prišao dvorištu kuće u vlasništvu 60-godišnjaka te iz vatrenog oružja ispalio devet hitaca u smjeru pročelja kuće.

Zrna su probila ulazna vrata te dva prozora na katu. U to vrijeme, unutra su se nalazili vlasnik i članovi obitelji. Nasreću, ni tada nitko nije ozlijeđen, a i ovog puta počinitelj je pobjegao.

Kako je objavila zagrebačka policija, sumnja se da je isti mladić 15. rujna u popodnevnim satima na području Medveščaka počinio kaznena djela prijetnje, prisile prema službenoj osobi, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštenog posjedovanja droge.

"Naime, nakon što su ga uočili policijski službenici te mu prišli s namjerom njegova uhićenja zbog provođenja kriminalističkog istraživanja temeljem sumnje u počinjenje više kaznenih djela te mu izdali naredbu da stane i legne na tlo, on se dao u bijeg. Policajci su krenuli za njim i ponovno mu izdali naredbu da stane i legne na tlo, na što se on ponovno oglušio i iz svoje torbice izvadio pištolj marke Walter s metkom u cijevi te spremnikom u kojem se nalazilo više komada streljiva, okrenuo se prema trojici policijskih službenika držeći vatreno oružje u ruci", objavila je policija.

Dodali su: "Nedugo potom, pištolj je usmjerio prema tlu da bi ga zatim ipak odbacio, te po naredbi policijskih službenika legao na tlo, gdje su nad njime uporabljena sredstva prisile – tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Prilikom uhićenja, policijskim službenicima je uputio prijetnje smrću."

Naoružan 'do zuba'

Policajci su imali što i vidjeti kada su pretresli njegovu torbicu i ruksak. U njima su pronašli jednu ručnu bombu, dva paketića sumnjive praškaste materije nalik na kokain – ukupno 1,30 grama, crnu potkapu "fantomku", par rukavica i majicu tzv. "duksericu", više mobitela, kreditnih kartica i novac.

Pretresli su i kuću na području Medveščaka u kojoj je neprijavljeno stanovao te su 16. rujna pronašli pištolj marke Crvena zastava, pištolj marke Češka zbrojovka, revolver marke Smith Wesson, automatsku pušku i poluautomatsku pušku, pet ručnih bombi, dva ručna bacača, više spremnika, veću količinu raznog streljiva te tri neprobojna prsluka odnosno pancirke.

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku", objavila je policija.