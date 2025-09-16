Zatvorenik umro u splitskom zatvoru: Intervenirali pravosudni policajci i Hitna, nije mu bilo pomoći

U splitskom zatvoru na Bilicama u ponedjeljak navečer umro je zatvorenik, doznaje RTL Danas, a informaciju je potvrdilo i Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Riječ je o zatvoreniku koji je u istražnom zatvoru bio od 25. travnja prošle godine, po rješenju Županijskog suda u Splitu.

"Unatoč brzoj intervenciji službenika pravosudne policije i službenika Hitne medicinske pomoći, nešto iza 20 sati konstatirana je smrt istražnog zatvorenika", kažu iz Ministarstva.

O njegovoj smrti obaviještena su nadležna tijela.

Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudnih policajaca nije imao detalje o konkretnom slučaju, međutim istaknuo je da se ovakve stvari događaju u zatvorskom sustavu te da se primjenjuje ista procedura kao i u "civilstvu".

"Liječnik ustanovi vrijeme smrti, zove se Hitna i policija. Mrtvozornik izlazi na teren, pregledava tijelo i provjerava ima li sumnje u nasilnu smrt ili ne", rekao nam je Kršeo.

U slučaju smrti zatvorenika, također se obavljaju razgovori s cimerima s kojima je dijelio zatvorsku sobu, provjerava je li uzimao kakve lijekove i išao na preglede kako bi se otkrio mogući uzrok smrti.

POGLEDAJTE VIDEO: Dujmović otkrio što je bilo ključno za puštanje kapetana Bekavca iz turskog zatvora