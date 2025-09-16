Pijani vozač (67) se zabio u mladu vozačicu (23), više osoba ozlijeđeno

U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak nešto poslije 18 sati u Čakovcu, ozlijeđeno je troje ljudi. Vozač (67) bio je pod utjecajem 1,53 promila, a vozio je auto varaždinskih registracija u smjeru Nedelišća, piše Policijska uprava međimurska.

Muškarac nije vozio sredinom prometne trake, a zbog neprilagođene brzine u zavoju nadvožnjaka djelomično je prešao u suprotnu traku. Prednjim bočnim dijelom auta udario je auto vozačice (23) čakovečkih registracija, a s njom je bio i putnik (23). Zbog siline udarca oba auta odbačena su u zaštitnu ogradu.

Hitna pomoć prevezla je vozače i putnika u bolnicu u Čakovcu, gdje će naknadno procijeniti težinu ozljeda.

Zbog obavljanja očevida od 18:25 do 20:20 sati dionica državne ceste broj 209 bila je zatvorena za sav promet te se odvijao obilazno. Nakon kvalifikacije ozljeda slijedi i pravna procjena nesreće.

