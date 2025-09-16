Horor u Zagrebu: Dva muškarca pretukla ženu na ulici, završila je u bolnici

U Novom Zagrebu ovog vikenda dogodio se napad u kojem je teško ozlijeđena 48-godišnja žena. Policijska uprava zagrebačka javlja da se incident dogodio u nedjelju, 14. rujna, na ulici, na Karamanovom prilazu, oko 2 sata ujutro.

"Dvojica nepoznatih muškaraca su iz zasad neutvrđenog razloga prvo verbalno, a zatim i fizički napala 48-godišnjakinju. Iako se napad dogodio u nedjelju, slučaj je policiji prijavljen tek dan kasnije, u ponedjeljak, 15. rujna", priopćili su iz policije.

Žrtvi je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je zadobila teške tjelesne ozljede. "Policija intenzivno radi na slučaju te je u tijeku kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i pronalaska počinitelja ovog napada", kažu iz PU zagrebačke.

