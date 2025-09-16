Policija blokirala Malu Suboticu: Istražuje se jezivo ubojstvo na ribnjaku

Međimurska policija i Županijsko državno odvjetništvo u utorak ujutro provode kriminalističko istraživanje kaznenog djela ubojstva na području Male Subotice.

U tijeku je nekoliko dokaznih radnji, a policija će o detaljima izvijestiti nakon što dovrše kriminalističko istraživanje.

Portal emeđimurje piše da je vučna služba odvezla dva vozila. Akcija je pobudila interes i zabrinutost stanovnika.

Foto: Emedjimurje.hr

Ubojstvo na ribnjaku

Slučaj je povezan s ubojstvom Mihaela L. (33) na ribnjaku kod Male Subotice iz srpnja. Podsjetimo, policija je 9. srpnja izvijestila da je kod ribnjaka pronađeno tijelo 33-godišnjeg muškarca. Očevid je pokazao da je dan ranije u večernjim satima ubijen vatrenim oružjem.

Foto: Emedjimurje.hr

Njegovo tijelo prevezli su na Odjel patologije Županijske bolnice Čakovec gdje se prema nalogu nadležnog državnog odvjetništva obavila obdukcija.

Policija je tada istaknula da poduzimaju intenzivne mjere kako bi pronašli ubojicu, protiv kojeg će se podnijeti kaznena prijava.

Emeđimurje neslužbeno doznaje da na adresi na kojoj policajci provode pretres živi rođak ubijenog Mihaela L.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako izgleda velika plantaža Marihuane: Policija uhitila muškarca na djelu