TEŠKA PROMETNA NESREĆA /

Užas u Slavoniji: Poginuo mladi vozač automobila, policija otkrila prve detalje

Užas u Slavoniji: Poginuo mladi vozač automobila, policija otkrila prve detalje
Foto: Rtl

Više informacija o nesreći u Slavoniji bit će poznato nakon očevida

16.9.2025.
13:17
danas.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 11.50 sati na Županijskoj cesti 54107, između Punitovaca i Jurjevca Punitovačkog, na području PU Osječko-baranjske.

Kako javlja policija, osobni automobil đakovačkih registracijskih oznaka sletio je s kolnika u odvodni kanal.

Na mjestu nesreće preminuo je 19-godišnji vozač, a policija navodi da u vozilu nije bilo putnika. 

Slijedi očevid.

Prometna NesrećaSlavonijaNesreća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TEŠKA PROMETNA NESREĆA /
Užas u Slavoniji: Poginuo mladi vozač automobila, policija otkrila prve detalje