Užas u Slavoniji: Poginuo mladi vozač automobila, policija otkrila prve detalje

Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 11.50 sati na Županijskoj cesti 54107, između Punitovaca i Jurjevca Punitovačkog, na području PU Osječko-baranjske.

Kako javlja policija, osobni automobil đakovačkih registracijskih oznaka sletio je s kolnika u odvodni kanal.

Na mjestu nesreće preminuo je 19-godišnji vozač, a policija navodi da u vozilu nije bilo putnika.

Slijedi očevid.