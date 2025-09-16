Užas u Slavoniji: Poginuo mladi vozač automobila, policija otkrila prve detalje

NESREĆA U ISTRI /
U moru pronađeno tijelo muškarca (84): Pao u more s izvanbrodskim motorom
Više informacija o nesreći u Slavoniji bit će poznato nakon očevida
Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 11.50 sati na Županijskoj cesti 54107, između Punitovaca i Jurjevca Punitovačkog, na području PU Osječko-baranjske.
Kako javlja policija, osobni automobil đakovačkih registracijskih oznaka sletio je s kolnika u odvodni kanal.
Na mjestu nesreće preminuo je 19-godišnji vozač, a policija navodi da u vozilu nije bilo putnika.
Slijedi očevid.