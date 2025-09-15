Smrt u Vidovcu: Skrenuo u suprotni trak i frontalno se sudario s drugim autom - nije mu bilo spasa

Osamdesetogodišnji vozač poginuo je u frontalnom sudaru koji se dogodio u ponedjeljak oko 15.40 sati u ulici Stjepana Radića u Vidovcu.

Kako je izvijestila policija, on je vozio automobil iz smjera Nedeljanca u smjeru Jurketinca. U jednom je trenutku prešao je na lijevu prometnu traku suprotnog smjera i fontalno udario u osobno vozilo kojim je iz suprotnog smjera upravljao 46-godišnjak.

Oba su se vozila uslijed udara zanijela po kolniku.

"Na mjesto događaja izašla je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koja je konstatirala smrt 80-godišnjaka, dok je 46-godišnjak zbog zadobivenih ozljeda prevezen u Opću bolnicu Varaždin. Zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu odredio je obdukciju te je tijelo smrtno stradalog muškarca prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin radi utvrđivanja uzroka smrti", naveli su iz varaždinske policije.

Za vrijeme trajanja očevida, sve do 19.05 sati navedena dionica ceste bila je zatvorena za sav promet te se isti odvijao obilaznim pravcima.

