UŽAS NA CESTI /

Stravičan sudar kod Trogira: Motociklist umro na mjestu, drugi završio u bolnici

Stravičan sudar kod Trogira: Motociklist umro na mjestu, drugi završio u bolnici
Foto: Goran Kovacic/pixsell/ilustracija

Nesreća se dogodila oko 13.45 sati

15.9.2025.
16:35
Hina
Goran Kovacic/pixsell/ilustracija
U sudaru dva motocikla u ponedjeljak poslijepodne na trogirskoj zaobilaznici jedan je vozač poginuo, dok je drugi zbog ozljeda prebačen u bolnicu, doznaje se u policiji.

Kako se doznaje u splitskoj policiji teška prometna nesreća, zbog koje je zatvoren promet trogirskom zaobilaznicom, dogodila se oko 13.45 sati kada su se dva motocikla sudarila pod još nerazjašnjenim okolnostima.

Očevid u tijeku 

Na mjestu nesreće je jedna osoba poginula, a druga je ozlijeđena i prebačena u splitsku bolnicu.

U tijeku je očevid kojim rukovodi nadležni državni odvjetnik, kažu u policiji.

