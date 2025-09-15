Pucnjava u automat klubu: Sve je počelo napadom na zaštitara, a onda je odjeknuo hitac

U nedjelju oko 5.30 sati dvojica nepoznatih muškaraca u ušli su u automat klub u Draškovićevoj ulici. Prvo su napali zaštitara, a potom je došlo do pucnjave, piše zagrebačka policija.

Muškarci su verbalno i fizički napali zaštitara (34) koji im je prišao i srušili ga na tlo. Nakon toga su se udaljili. Kako je ustvrdila policija, zaštitar je krenuo za njima i iz vatrenog oružja ispalio hitac u zrak.

Zaštitar je lakše ozlijeđen, a liječničku pomoć pružili su mu u Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Horor nesreća u Karlovcu - Mladića izvlačili iz smrskanog BMW-a